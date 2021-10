Presidente da República preocupado com a subida do preço dos combustíveis

O Presidente da República afirma que a subida do preço dos combustíveis é preocupante e garante que o Governo está a trabalhar na criação de apoios socias.

"Os governos, com a luz verde da Comissão Europeia estão a começar a estudar e a aplicar aos poucos medidas de apoio social", adianta Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o chefe de Estado, essas medidas podem passar pela "baixa de impostos e apoios àqueles que precisam, seja famílias, seja indústrias", desde famílias a indústrias.

Porém, essas medidas carecem de uma resposta internacional, na qual a União Europeia terá um papel central. Em particular, se os aumentos continuarem para além do mês de abril do próximo ano.

"A União Europeia tem de flexibilizar a sua posição, em termos financeiros, e pode ir mais longe para criar condições para estabilidade na vida das famílias e depois para o arranque da economia", defende o chefe de Estado.

Este ano, o preço dos combustíveis subiu pela 36.ª vez. Este mês, Portugal tinha a 7.ª gasolina mais cara da União Europeia. No gasóleo, num mês, o país passou de 6.º para 9.º lugar.

