Preço dos combustíveis pode levar a aumento do preço do pão no início do ano

São vários os setores económicos preocupados com a escalada dos combustíveis. O preço do pão pode vir aumentar já no início do ano e os taxistas também já admitiram rever as tarifas.

O presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros diz que 80% do consumo de gasóleo em Portugal é garantido pelos carros particulares, o resto pelos transportes públicos e de mercadorias.

A escalada do preço dos combustíveis preocupa todos os setores da economia, grandes e pequenas empresas, dos transportes à agricultura, da metalurgia à panificação. Uma situação insustentável, alerta o setor, que pode levar a protestos e paralisações.

O último boletim da Comissão Europeia aponta que Portugal tem a sexta gasolina e o sétimo gasóleo mais caros entre os Estados-membros.

