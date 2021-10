Semana começa com nova subida do preço dos combustíveis

O preço dos combustíveis volta a subir esta segunda-feira, um aumento que praticamente anula a descida do imposto anunciada pelo Governo. Com muitos condutores a abastecer no fim de semana, esta segunda-feira há menos condutores a encher o depósito das viaturas nos postos de combustível.

Os portugueses estão indignados com as constantes subidas do preço dos combustíveis, que se verificou pela 35.ª vez este ano. Tanto o gasóleo como a gasolina subiram 1,5 cêntimos por litro.

As repercussões destes aumentos constantes podem ser sentidas no custo dos bens essenciais.

Nas tabelas da Comissão Europeia, este mês, Portugal tinha a 7.ª gasolina mais cara e quanto ao gasóleo, o país ocupa o 9.º lugar.

