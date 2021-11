Quem não tem carro também pode beneficiar do AUTOvoucher

Entrou esta quarta-feira em vigor o desconto de 5 euros por mês nos combustíveis. As regras, entretanto publicadas, permitem que estes 5 euros sejam sempre reembolsados, independentemente da quantidade de combustível abastecido. E até as compras nas lojas das bombas de gasolina chegam para garantir o desconto. É o caso do tabaco, dos alimentos e dos jornais.

Os combustíveis vão ter um desconto reembolsável de 10 cêntimos por litro de combustível, até 50 litros mensais. Ou seja, o programa vai dar cinco euros por mês entre novembro de 2021 e março de 2022. Num mês, será possível poupar, no máximo, 5 euros. Se este valor não for atingido, é acumulado e transita para os meses seguintes.

Para aceder, basta estar inscrito na plataforma IVAucher, na internet. O pagamento terá de ser feito através de cartão multibanco.

Há mais de dois mil postos de combustível aderentes. O AUTOvoucher termina em março do próximo ano.

Mais de um milhão de contribuintes já aderiu ao programa. Já foram feitos 2,4 milhões de reembolsos no total de 16,4 milhões de euros.

NÃO É PRECISO COMPRAR COMBUSTÍVEL PARA RECEBER O REEMBOLSO

O apoio, que é um subsídio direto do Estado aos contribuintes, não se destina apenas à gasolina e ao gasóleo. Pode comprar jornais, tabaco ou alimentos na bomba de gasolina, por exemplo, para aceder ao subsídio.