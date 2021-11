Salário médio dos portugueses sobe para 1.300 euros

O salário bruto dos trabalhadores portugueses, entre julho e setembro deste ano, subiu em média para os 1.300 euros

Este valor representa um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Descontando o valor da inflação, a subida foi de 1,1%.

Ainda assim as assimetrias são grandes: os ordenados médios variam entre os 865 euros na agricultura e pesca e os quase 2.400 euros nas atividades ligadas à energia.

Por outro lado, os dados do INE revelam uma desaceleração no aumento dos salário do segundo para o terceiro trimestre deste ano.

