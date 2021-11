"Black Friday": pesquisar e comparar são chaves para compras mais seguras

A última sexta-feira do mês de novembro é indicativo de "Black Friday". Os consumidores aguardam por este dia para aproveitar os preços baixos em todas as lojas. Apesar dos descontos terem já começado esta semana, as grandes oportunidades estendem-se de sexta a segunda-feira, com a "Cyber Monday".

"Black Friday" surge a poucas semanas do natal e muitas famílias iniciam a corrida às lojas para as efetuar as compras.

Contudo, a DECO e a SIBS, gestora da rede Multibanco, advertem para os perigos de fraudes, burlas e manipulação de preços realizados neste dia.

O jurista Tito Rodrigues aconselha os consumidores a fazerem uma investigação prévia dos produtos que realmente pretendem e das lojas onde esses produtos estão disponibilizados. A DECO incentiva a comparar preços e verificar a veracidade de algumas ofertas, sobretudo em lojas menos conhecidas.

Ricardo Chaves, da SIBS, pede um cuidado redobrado a quem fizer compras online. Os sites que pedem informações confidenciais não são seguros e Ricardo pede que nunca ativem um meio de pagamento digital, por exemplo, MB Way.

