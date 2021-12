"Portugal não se pode dar ao luxo de perder a TAP", diz Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reagiu, esta terça-feira, à decisão da União Europeia de dar luz verde à proposta de reestruturação apresentada pelo Governo. Na comunicação, o governante começou por enaltecer a importância que a TAP tem para a economia nacional, considerando que é "uma das maiores empresas portuguesas" e "um dos maiores exportadores nacionais".

"Estamos na presença de uma empresa que é fortemente exportadora líquida, isto é de uma importância vital para uma economia que tem sistematicamente uma balança comercial desequilibrada. É mesmo uma questão decisiva para um país que tem perdido grandes empresas como o caso da Cimpor e da PT e não se pode dar ao luxo de perder uma empresa que tenha um impacto económico desta grandeza", afirma ainda Pedro Nuno Santos

Além disso, o ministro destacou ainda que, em caso de falência da TAP, a operação da companhia aérea não poderia de ser substituída. Pedro Nuno Santos sublinha que a TAP traz passageiros de países como Brasil, África e Estados Unidos para Lisboa - onde está sediada - e depois os distribui pela Europa.

"Se a TAP fechasse, o que aconteceria é que deixávamos de ter um hub no aeroporto de lisboa. A esmagadora maioria dos voos que vem do Brasil, África e EUA e que param, neste momento, em Portugal, passariam a parar em Madrid, Berlim ou Paris. A ideia de que o negócio da TAP poderia ser substituído por algumas das low cost que sistematicamente são citadas, é errado", afirmou.

Pedro Nuno Santos reitera que o interesse de outras companhias no negócio da TAP prende-se apenas no transporte de passageiros entre países Europeus, deixando de foram as ligações intercontinentais.

"Quando nós falamos de TAP, falamos de muito mais do que uma empresa de aviação. Falamos de uma empresa que tem uma importância tremenda para as exportações e para a balança comercial portuguesa, que tem uma importância muito significativa para muitas empresas portuguesas e que tem um modelo de negócio que dá centralidade a Portugal. A geografia portuguesa é um problema em muitas matérias, mas no negócio da aviação é uma oportunidade que só a TAP permite aproveitar", disse em jeito de conclusão.

