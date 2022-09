PSD quer discutir diploma sobre pensões no Parlamento

Luís Montenegro acusa o Governo de fazer um corte de 1.000 milhões no sistema de pensões. O líder do PSD quer discutir o diploma no Parlamento na próxima semana. No debate desta quarta-feira, o Executivo recusou que os pensionistas vão perder rendimentos e diz que a oposição está a tentar adivinhar o que vai acontecer em 2024.

O PSD quer forçar a discussão para travar as pensões no Parlamento. Numa entrevista ao Público e à Renascença, Luís Montenegro acusa o Governo de estar a fazer um corte de 1.000 milhões de euros.

No Parlamento, o Executivo negou-o. Afirma que, não só não há cortes, como se trata do maior aumento das pensões dos últimos 20 anos.

Num debate marcado pelo PCP e que acabou centrado nas pensões, foi a energia que o fez subir de tom.