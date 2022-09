Costa admite que Estado possa perder dinheiro com privatização da TAP

O primeiro-ministro disse hoje esperar que a privatização da TAP ocorra nos próximos doze meses, afirmando que "só se fosse irresponsável" é que garantiria que o Estado não irá perder dinheiro na transação, mas "espera que não".

Na segunda ronda do debate sobre política geral com o primeiro-ministro no parlamento, o deputado Carlos Guimarães Pinto perguntou a António Costa se pode confirmar que a privatização da TAP "é uma possibilidade em cima da mesa para os próximos doze meses".