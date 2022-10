O Presidente da República diz que o Governo está a ir mais longe do que muitos pensariam neste Orçamento do Estado. Já a oposição considera as previsões para 2023 demasiado otimistas.

O Orçamento do Estado para 2023 será estregue na segunda-feira, na Assembleia da República.

O Conselho de Ministros reuniu-se na sexta-feira à noite, mas volta a juntar-se este fim de semana para finalizar detalhes.