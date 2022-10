Pensionistas dizem que reforço das pensões é insuficiente

O Governo já começou a pagar o suplemento extraordinário de meia pensão aos reformados da Segurança Social. Vários pensionistas de Bragança dizem que este bónus não vai compensar o aumento do custo de vida.

O Governo reforçou os vencimentos dos pensionistas com uma pensão e meio, resultante do suplemente extraordinário já anunciado anteriormente. Estes aumentos traduzem-se num investimento de mil milhões de euros e abrangem dois milhões e 700 mil pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações que, no segundo caso, deverão receber o apoio apenas no dia 19.

Muitos dos pensionistas inquiridos apontam este reforço como sendo insuficiente para combater o crescente aumento do custo de vida. A subida do valor das rendas, e a subida dos bens de primeira necessidade são os principais aspetos referidos pelos pensionistas.

Já em janeiro de 2023 as pensões serão atualizadas em cerca de 4%, e o Governo garante que com esta atualização será reposto o valor previsto para a atualização das pensões.

Já para 2024, o Governo ainda não dá garantias se as pensões irão crescer consoante o valor da inflação. Tal crescimento proporcional dependerá, diz o Governo, da sustentabilidade do sistema da Segurança Social.