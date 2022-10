Preço dos combustíveis volta a subir

Os combustíveis voltam a ficar mais caros a partir desta segunda-feira. A subida é de 9 cêntimos por litro no gasóleo e cerca de 6 cêntimos na gasolina.

O valor a pagar é o mais alto dos últimos três meses, com vários postos de abastecimento a vender o diesel já acima dos dois euros por litro.

Apesar do prolongamento do desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP), os combustíveis continuam a subir à boleia da cotação do brent nos mercados internacionais.

A subida desta semana acontece depois de, na passada segunda-feira, o litro de gasolina ter subido, em média, cerca de 12 cêntimos nas gasolineiras portuguesas e o gasóleo mais de 10.