Subida das taxas de juro "desencadeou a ameaça de uma pseudo recessão"

O antigo vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio diz que o aumento dos juros para níveis demasiado altos pode levar a uma recessão da economia mundial, mais forte do que o esperado. O economista defende que a Europa tem problemas diferentes dos EUA e por isso não devia seguir as mesmas medidas.

"A agressividade do ciclo de subidas das taxas de juro pelo FED, a instituição que comanda o ciclo monetário ou financeiro mundial, desencadeou a ameaça de uma pseudo recessão e de uma eventual crise financeira", adianta

O Presidente da República considera que a subida das taxas de juro ao ritmo a que tem ocorrido pode atingir valores insustentáveis.

Da intervenção de Constâncio, destacou a ideia de que "vale a pena parar, refletir e provavelmente repensar" a política de subida das taxas de juro do BCE, "que pode ainda ir a tempo de minimizar os riscos de uma evolução económica mais negativa".