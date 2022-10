Há milionários a receber os 125€ do Estado

Há milionários que entraram no país com visto gold que estão a receber os 125 euros da ajuda do Estado.

São estrangeiros com elevados rendimentos, mas com muito pouco declarado, para quem a Segurança Social começou a enviar o apoio do Governo.

Quando um cidadão estrangeiro paga para receber o chamado visto gold, passa a ter um número de identificação fiscal e outro de Segurança Social. Mas, na maioria dos casos, a riqueza que possui não é declarada em Portugal, mas sim noutros países.

O que parece que está a acontecer neste caso é que a Segurança Social achou que, ao não terem rendimentos, eram pobres e enviou um vale postal de 125 euros.

É aos escritórios de contabilidade que gerem o processo dos estrangeiros com vistos gold que têm chegado os vales postais.