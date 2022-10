A Air France KLM confirmou, esta sexta-feira, interesse em entrar no capital da TAP. Em conferência de imprensa, citada pelo jornal online ECO, o presidente executivo da transportadora, Ben Smith, afirmou que a companhia portuguesa é “uma opção”.

O grupo está “muito familiarizado com a Península Ibérica” e a TAP poderia ser “uma outra opção”, afirmou.

O plano do Governo é vender capital da TAP nos próximos 12 meses, referiu o primeiro-ministro no final de setembro. Já este mês, no Parlamento, o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, revelou que ainda não tinha arrancado o processo de privatização da transportadora, assegurando porém que seria “decidida no tempo e no modo que melhor defenda o interesse nacional”.

O ministro das Infraestruturas referiu também, perante os deputados, que a integração da TAP num grande grupo de aviação podia "ser mesmo a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país".

Foi sempre claro para nós [Governo] que, num mercado tão fortemente globalizado e competitivo, a TAP não conseguiria sobreviver, a médio prazo, sozinha. A integração da TAP num grupo criaria sinergias importantes e traria resiliência para enfrentar a volatilidade tão característica da aviação. Esta pode ser mesmo a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país", afirmou o ministro

Estas declarações, recorde-se, foram proferidas por Pedro Nuno Santos num debate requerido pelo PSD sobre a privatização da TAP, na Assembleia da República.