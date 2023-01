Novas pensões atribuídas em 2022 vão ser recalculadas

A portaria que atualiza os valores dos coeficientes de revalorização dos salários de referência que são usados no cálculo das pensões iniciadas em 2022 entra esta terça-feira em vigor, sendo essas pensões agora recalculadas com efeitos retroativos.

Esta portaria, que foi publicada em Diário da República na segunda-feira, produz efeitos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, definindo os fatores de revalorização das remunerações usadas no cálculo das pensões e a atualização tem em conta a inflação, sem habitação.

Assim, as pensões que foram atribuídas em 2022 e cuja remuneração usada para o seu cálculo ainda não tinha sido atualizada, por estar em falta a portaria, serão agora recalculadas, sendo pagos retroativos, o que irá gerar um aumento no valor recebido pelos pensionistas.

"A portaria que determina os coeficientes de revalorização das remunerações anuais produz efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2022", diz fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sem revelar quantas pensões estão em causa.

Segundo o gabinete, "os coeficientes de revalorização das remunerações anuais serão aplicados a todos os pensionistas que se reformaram em 2022" e "com o pagamento dos retroativos serão pagos todos os valores que os pensionistas têm direito pela revalorização prevista no artigo n.º 27 do Decreto-Lei 187/2007".

"Tendo em conta que a taxa de variação média dos últimos 12 meses do IPC [índice geral dos preços no consumidor], sem habitação, verificada em dezembro de 2021, foi de 1,24 % e que a taxa de evolução média dos ganhos subjacentes às contribuições declaradas à segurança social em 2021 foi de 4,7 %, os coeficientes de revalorização das remunerações previstas no n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, na redação atual, são atualizados em 1,24%, e os coeficientes de revalorização das remunerações previstas no n.º 2 do artigo 27.º do citado diploma são atualizados em 1,74%", estabelece a portaria.

Também na segunda-feira foi publicada a portaria que procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho para o ano de 2023.

Esta portaria, que entra esta terça-feira em vigor e produz efeitos a 1 de janeiro, define que as pensões de acidentes de trabalho são atualizadas em 8,4%.

As pensões por incapacidade permanente e por morte resultantes de acidente de trabalho são atualizadas anualmente, tendo como referenciais o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) e a variação média dos últimos 12 meses da inflação, sem habitação, do ano anterior.