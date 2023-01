Presidente executiva da TAP pode deixar o cargo

A presidente executiva da TAP vai ser ouvida amanhã no Parlamento. A prioridade do Governo, neste momento, é privatizar a TAP o mais depressa possível, mas a SIC sabe que a presidente executiva cai se o relatório da Inspeção-Geral das Finanças concluir que houve erro grave no processo de saída de Alexandra Reis.

Christine Ourmières-Widener já esteve no Ministério das Infraestruturas por duas vezes nas duas últimas semanas e esta segunda-feira voltou a encontrar-se com João Galamba.

Esta terça-feira, a cúpula da administração da companhia reuniu e a comissão executiva não quer mais deslizes.

Amanhã a presidente executiva da TAP estará no Parlamento para ser ouvida pelos deputados, sem saber o conteúdo do relatório da Inspeção-Geral das Finanças sobre a polémica indemnização a Alexandra Reis.

Se o relatório provar que houve um erro grave no processo de saída da antiga administradora, haverá então justa causa para o Governo despedir a presidente da TAP e evitar o pagamento da indemnização prevista no contrato da gestora francesa.

A SIC tem a informação de que a intenção das Finanças é vender a TAP e em cima da mesa pode estar mesmo a alienação de 100% do capital, o contrário do que defendia o antigo ministro Pedro Nuno Santos.