TAP vai apresentar uma das maiores receitas da história

A presidente executiva da TAP é ouvida, esta quarta-feira, no Parlamento. Ourmières-Widener vai dar explicações sobre a indemnização de 500.000 euros à antiga administradora Alexandra Reis, que foi também presidente da NAV e secretária de Estado.

A audição da responsável da companhia aérea acontece na sequência do requerimento potestativo do Chega, depois de o grupo parlamentar do PS ter rejeitado a proposta de audição num primeiro momento.

A comissão executiva da companhia reuniu esta terça-feira e não quer mais deslizes. O discurso de Christine Ourmières-Widener deve estar bem afinado e, enquanto isso, foi preparando terreno.

Numa mensagem que foi enviada aos trabalhadores, Ourmières-Widener diz que a empresa vai apresentar uma das maiores receitas da história, mas que, ainda assim, tem um longo e difícil caminho por percorrer.

O Tribunal de Contas vai avançar com uma auditoria à TAP. A decisão acontece depois das sucessivas polémicas com a companhia aérea.

A Presidente da TAP vai responder aos deputados sem que se saibam as conclusões da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) sobre a polémica indemnização de Alexandra Reis.



Se a IGF entender que houve erro grave no processo de saída da amestradora haverá justa causa para o Governo despedir a presidente da TAP.