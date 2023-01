Venda de casas em Viseu abrandou, mas imobiliárias afastam cenário de crise

O mercado imobiliário está a abrandar. Em Viseu, apesar de as imobiliárias continuarem a registar muitas procuras há menos negócios concretizados. A incerteza na banca com o aumento do valor dos empréstimos está na base do receio dos investidores.

As vendas começaram a abrandar ainda em 2022, mas é já no balanço de janeiro que se confirma a desaceleração, apesar da curiosidade dos potenciais clientes