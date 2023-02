As operadoras justificam a subida com a conjuntura macroeconómica e o aumento dos custos operacionais e de gestão da rede.

O mesmo vai acontecer na Vodafone a partir do mês de março . A operadora vai aumentar os preços das telecomunicações e de serviços associados em até 7,8%. Os aumentos abrangem as “mensalidades dos produtos e serviços da Vodafone, bem como a generalidade das tarifas de serviço”.

As operadoras de telecomunicações NOS e MEO atualizam, a partir desta quarta-feira, os preços dos serviços de acordo com a taxa de inflação de 2022, que se fixou nos 7,8%.

Telecomunicações continuaram em 2022 a liderar queixas na Deco Proteste

A Deco Proteste recebeu, entre janeiro e 27 de dezembro de 2022, mais de 280 mil reclamações. O setor das telecomunicações volta a liderar a lista de queixas, sendo seguido pelos bens de consumo e pelos serviços financeiros.

“À semelhança de 2021, MEO, NOS e Vodafone lideram nas reclamações apresentadas, com um total de 37.885 contactos ao longo de todo o ano”, avança a DECO Proteste em comunicado. “Falhas na cobertura, velocidade de internet inferior à contratada e penalizações por mudança de fornecedor estão entre as reclamações mais frequentes.”

Das três empresas, a MEO lidera o número de queixas registadas junto da companhia de defesa do consumidor, com 9.751 reclamações registadas ao longo do ano. Segue-se a NOS, com 8.857, e a Vodafone com 4.820 referências negativas.