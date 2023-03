Crise financeira? Vários líderes "a dizer que está tudo bem é porque há um risco enorme"

Vários governantes europeus dizem estar atentos, mas garantem que não há razões para alarme em relação à notícias que chegam dos Estados Unidos.

O Silicon Valley Bank anunciou falência na sexta-feira, mas o papel dos governantes é tentarem acalmar os mercados e passar mensagens de tranquilidade. No entanto, a memória do que aconteceu em 2008, com a falência do Lehman Brothers e da Washington Mutual, ainda está presente.

Perante a questão "há ou não o risco de uma crise financeira global semelhante?", José Gomes Ferreira não tem dúvidas: "Há um forte risco de crise global começada por este sinais no setor financeiro".

Gomes Ferreira justifica que uma das provas disso é "o carimbo que foi posto nesse risco" pelo próprio Presidente Biden ao "aparecer a tentar localizar o problema num banco".

"Aparecerem os maiores políticos dos EUA - primeira economia do mundo - do Reino Unido e os representantes da Comissão Europeia a dizer que está tudo bem é porque há um risco enorme", afirma Gomes Ferreira, que considera que "não está tudo bem".

A falência deste banco "vem na sequência de sinais gravíssimos que começaram em novembro" após a "falência de um grande fundo que transacionava criptomoedas", o FTX, diz José Gomes Ferreira.



Quanto a Portugal, Gomes Ferreira diz que "está ameaçado", mas "não diretamente".