Na hora de fazer compras, tenha em conta estas dicas

Neste dia, em que se assinala o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, é importante reforçar que esses direitos parecem cada vez mais afetados.

Com a necessidade, cada vez mais, de apertar na matemática, o verbo comprar tem de ser revisto em todas as conjugações.

"Temos que acabar por fazer uma poupança. O que às vezes gastava em quatro quantidades, compra-se dois, sempre assim, infelizmente tem de ser feito assim.", é o relato de um consumidor.

A burlas também têm aumentado e os alertas são cada vez mais.

Quem defende os consumidores tem verificado um aumento de burlas com MBway e também na quilometragem de quem compra carros.

E mesmo depois do verbo comprar, há que ter consciência que existe também o devolver.

"No caso de uma compra online, ou seja, se um consumidor efetuar uma compra junto de um vendedor profissional tem um prazo de 14 dias para aquilo que se chama o direito livre de resolução. Ora, se o consumidor exercer este direito de livre resolução o vencedor tem depois um prazo de 14 dias para reembolsar o consumidor de todas as quantias pagas. Se o pagamento não for realizado no prazo estipulado, o consumidor tem direito ao dobro das quantias pagas e isto tem escapado ao olhar atento de muitos consumidores e lojas online.", disse o advogado.