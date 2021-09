Harry e Meghan visitaram o World Trade Center, memorial das vítimas do 11 de Setembro

O príncipe Harry e Meghan Markle visitaram o World Trade Center, em Nova Iorque, contruído em memória das vítimas do 11 de Setembro. A visita aconteceu quase duas semanas depois dos 20 anos dos atentados.

Harry e Meghan juntaram-se ao Presidente da Câmara e à governadora do estado de Nova Iorque no observatório do arranha-céus, com 386 metros de altura. O tempo nublado dificultou a vista panorâmica para a cidade, mas não fez diminuir a boa disposição do casal, que posou para as fotografias.

O World Trade Center foi construído no local onde se situavam as Torres Gémeas. A visita dos duques acontece quase duas semanas depois dos 20 anos dos atentados.

Harry e Meghan vão participar também num evento global para a igualdade na distribuição de vacinas contra a covid-19. O Global Citizen Live dura 24 horas e tem início marcado para o próximo sábado. Contará com a presença de várias personalidades que vão chamar a atenção para as ameaças que afetam o planeta.

