Wikileaks: Julian Assange autorizado a casar na prisão

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi autorizado a casar na prisão, em Londres, com a companheira Stella Moris.

O ativista aguarda uma decisão do tribunal sobre uma possível extradição para os Estados Unidos da América.

O anúncio é feito pela companheira de Assange, Stella Moris:

"Boa notícias: O Governo do Reino Unido recuou 24 horas antes do prazo. Temos agora permissão para nos casarmos na prisão de Belmarsh. Estou aliviada, mas ainda zangada, porque foi necessária uma ação legal para acabar com a interferência ilegal no nosso direito básico de casamento".

Na quinta-feira, o casal, que tem dois filhos, tinha dado entrada a uma ação judicial depois de terem sido "impedidos de casar".

Assange e Stella Moris conheceram-se quando o ativista estava confinado na embaixada do Equador, em Londres.

Os Estados Unidos indiciam o ativista por 18 acusações relacionadas com a divulgação de 500.000 arquivos secretos pelo Wikileaks em 2010, detalhando aspetos de campanhas militares no Afeganistão e no Iraque. Assange arrisca 175 anos de prisão.

