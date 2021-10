A semana em revista: o chumbo inédito do Orçamento e o apelo de um dinossauro na ONU

O AVISO DE GRAÇA FREITAS

O arranque da semana ficou marcado por um aviso da diretora-geral da Saúde: Graça Freitas não afasta a hipótese de um novo confinamento em Portugal.

Graça Freitas assumiu temer o aparecimento de uma variante mais agressiva da covid-19 e admitiu a possibilidade de toda a população ter de tomar a terceira dose da vacina.

FILME PORTUGUÊS DISTINGUIDO ALÉM FRONTEIRAS

Esta semana, um filme promocional das aldeias históricas de Portugal conquistou o prémio de melhor filme de turismo do mundo na competição internacional "CIFFT Best World Tourism Film - People's Choice - Award 2021", a maior competição de filmes do género, à qual concorreram 40 vídeos de 16 países.

O prémio, escolha do público, reconheceu a qualidade técnica de excelência do trabalho que dá voz à identidade histórica, patrimonial, social e gastronómica das 12 aldeias históricas de Portugal: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.

O filme foi produzido por uma empresa sediada no Parque de Ciência e Tecnologia do Tortosendo, concelho da Covilhã.

UM CHUMBO INÉDITO NA DEMOCRACIA PORTUGUESA

Na quarta-feira, a Assembleia da República chumbou, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2022, com os votos contra do BE, PCP, PEV, PSD, CDS, IL e Chega, com a abstenção do PAN e das deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e com o voto favorável do PS.

Cabe agora a Marcelo Rebelo de Sousa decidir sobre a dissolução do Parlamento e a marcação de novas eleições legislativas.

Em 47 anos de democracia, nunca um Orçamento do Estado tinha sido chumbado no Parlamento.

UM CASAMENTO CONTESTADO

A princesa Mako, do Japão, e o advogado Kei Komuro casaram-se esta semana. Segundo a lei japonesa, quando uma princesa casa com um plebeu tem de renunciar ao título de realeza.

A imprensa japonesa tem sido muito crítica da união e lançou várias polémicas em torno dos problemas financeiros da família de Kei.

Após a cerimónia, centenas de pessoas juntaram-se num parque para protestar contra o matrimónio.

"NÃO ESCOLHAM A EXTINÇÃO"

A poucos dias da Cimeira do Clima, a ONU recorreu à realidade virtual para alertar a Humanidade para os perigos da extinção.

O vídeo conta com um protagonista inesperado para dar voz à campanha "Não escolham a extinção": um dinossauro.

"Extinguirem-se a vocês mesmos, em 70 milhões de anos, é a coisa mais ridícula que já ouvi. Pelo menos, nós tivemos um asteróide. Qual é a vossa desculpa?".

Os líderes mundiais vão reunir-se em Glasgow, na Escócia, a partir deste domingo e até 12 de novembro.