Sonda da NASA vai começar a recolher amostras em Marte 

A sonda da NASA em Marte vai começar a perfurar a superfície para recolher a primeira amostra de rocha.

O processo ainda vai demorar alguns meses e é fundamental para perceber se existe vida no planeta vermelho.

O robot está na cratera Jezero, local que os cientistas acreditam já ter sido um lago rico em micro-organismos fósseis.

Até agora, a NASA tem estado a testar as ferramentas do braço robótico do Perseverance que consegue, por exemplo, determinar a composição química, a mineralogia e a textura das rochas que recolhe.