Descoberta água escondida no "Grand Canyon" de Marte

O ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter detetou quantidades de água significativas em Marte, no Valles Marineris, considerado o maior desfiladeiro do Sistema Solar. Estende-se por mais de quatro mil quilómetros e é 10 vezes mais longo e cinco vezes mais profundo que o Grand Canyon, nos EUA.

Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), a área descoberta com grandes quantidades de água tem aproximadamente o tamanho dos Países Baixos e está localizada nos profundos vales do Candor Chasma.

A água está "escondida" sob a superfície de Marte e foi encontrada pelo instrumento FREND, que mapeou o hidrogénio.

"O FREND revelou uma área com uma quantidade invulgarmente grande de hidrogénio no Valles Marineris: assumindo que o hidrogénio que vemos está ligado às moléculas da água, até 40% do material próximo à superfície nesta região pode ser água", lê-se no comunicado da ESA.

A hipóteses colocadas pela ESA é que esta água poderá estar na forma de gelo ou ser água quimicamente ligada a outros minerais do solo. No entanto, há observações que indicam que os minerais desta zona contêm uma percentagem de água muito menor do que aquela que as mais recentes observações indicam.

"Esta descoberta é um primeiro passo incrível, porém são necessárias mais observações para se saber com que forma de água se está a lidar", explicou Håkan Svedhem, ex-cientista do projeto ESA para o ExoMars Trace Gas Orbiter em comunicado.

Apesar de ser conhecido que existe água em Marte, a maior parte encontra-se nas regiões polares, em forma de gelo. Nas zonas perto do equador, como as temperaturas são mais altas, geralmente evapora. O que poderá indicar que existam condições especiais em Valles Marineris que preservem a água ou que ela está de alguma forma a ser abastecida.

Em comunicado, a ESA diz que para uma futura exploração, localizar este reservatório de água poderá ser uma "perspetiva empolgante". Esta descoberta torna também o Valles Marineris um alvo ainda mais promissor para futuras missões de exploração no planeta.

"Saber mais sobre como e onde existe água em Marte atualmente é essencial para entender o que aconteceu com a outrora água abundante que existia e contribui para a busca por ambientes habitáveis, possíveis sinais de vida e materiais orgânicos."

Os dados foram recolhidos entre entre maio de 2018 e fevereiro de 2021.