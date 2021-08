Robô chinês capta nova foto em Marte: uma imagem da superfície repleta de rochas, crateras e dunas

O rover chinês em Marte, Zhurong, já percorreu 808 metros no acidentado terreno marciano anunciou esta sexta-feira a Agência Espacial Chinesa (CNSA), que divulgou uma nova fotografia tirada pelo robô.

A foto mostra que o robô teleguiado "Zhurong" (o deus do fogo na mitologia chinesa) percorreu uma área repleta de rochas, crateras e dunas. A foto foi tirada pela câmara traseira, pelo que é possível ver as marcas deixadas pelo veículo.

O pequeno robô teleguiado está na superfície de Marte há 82 dias marcianos e viajou 808 metros até agora. A sonda orbital Tianwen-1 está em órbita há 379 dias e está a funcionar corretamente.

A missão Tianwen-1 enviou a primeira imagem de Marte a 12 de fevereiro - quando a sonda espacial entrou na órbita de Marte e fotografou crateras brancas na superfície do planeta.

A 4 de março enviou mais três imagens: uma foto em preto e branco da cratera Schiaparelli e do sistema de vales Valles Marineris.

As ambições espaciais da China

Nos últimos 17 anos, a China tem apostado no programa espacial para se tornar numa potência mundial na próxima década, a par dos Estados Unidos e da Rússia.

A missão Tianwen-1 foi a segunda tentativa da China de enviar uma sonda para Marte. Em 2011, uma sonda enviada em conjunto com a Rússia não conseguiu sair da órbita da Terra.

A China enviou no ano passado esta sonda para Marte, está a construir a sua própria estação espacial e quer enviar os seus próprios astronautas até à Lua para onde já lançou com uma sonda com sucesso que pousou no lado oculto da Lua.