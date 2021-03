Fotografias captadas pelo Perserverance mostram colinas rochosas de Marte

A NASA divulgou novas imagens de Marte, captadas este domingo pelo robô Perseverance. As fotografias mostram a superfície rochosa e as colinas do planeta vermelho.

Perseverance chegou há uma semana e meia ao quarto planeta do sistema solar e ainda está a tentar perceber a dimensão e os detalhes do deserto onde se encontra. Vai registando tudo o que o rodeia.

À Terra chegam as fotografias enviadas de Marte: rochas, poeira e o enorme e aparente vazio que pode esconder os vestígios de vida que, por aqui, pode ter andado há 3.500 milhões de anos.

Há dias chegou também à NASA uma gravação em 360 graus que permite aos cientistas – entre o deslumbramento e a curiosidade – analisar com maior precisão os segredos de Marte.

O objetivo de Perserverance procura sinais de vida, como micróbios, e as amostras recolhidas serão depois enviadas para a Terra, com a ajuda de uma outra missão que está prevista para o início da próxima década.