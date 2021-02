Imagens inéditas da aterragem do robô a Marte

A NASA divulgou um vídeo com imagens inéditas do momento da chegada do robô Perseverance a Marte. Há ainda sons do momento.

São poucos segundos de aúdio, mas um dos responsáveis da NASA pela operação diz que o registo sonoro transmitido pelo robô permite distinguir uma rajada de vento marciano.

A isto juntam-se mais de 3 minutos de imagens inéditas do momento em que o veículo não tripulado pousou em Marte