"Queremos contar com o Patriarca": carta de apoio reconhece "caminho de conversão" e "tempos exigentes"

O Secretariado Permanente do Patriarcado de Lisboa publicou esta quarta-feira uma nota de apoio a D. Manuel Clemente a propósito da polémica que envolve casos de abusos sexuais na Igreja em Portugal.

A carta começa por destacar os "tempos exigentes" em termos eclesiais que se vivem.

"Semana após semana" surgem notícias de abusos sexuais, mas nesta carta é assegurado que a Igreja em Portugal está "num caminho de conversão para que crimes destes nunca mais sejam encobertos, e que, de futuro, preventivamente, tudo se faça para que eles não se repitam".

O apoio a D. Manuel Clemente é também reforçado: "Queremos contar com o nosso Patriarca, Cardeal Manuel Clemente, como contámos até aqui".

Esta nota foi divulgada depois de se saber que D. Manuel Clemente foi recebido pelo Papa Francisco, na sexta-feira, numa audiência privada a propósito dos acontecimentos das últimas semanas.

D. Manuel Clemente terá colocado o lugar à disposição no encontro com o Papa Francisco, mas o chefe da Igreja Católica ter-lhe-á pedido que aguarde até às Jornadas Mundiais da Juventude, no próximo ano.