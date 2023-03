"Estou em frente à Igreja e vem-me uma asneira à cabeça. Deviam ser castigados"

Na diocese do Porto, sete dos 12 padres suspeitos continuam a celebrar missas. O bispo D. Manuel Linda, diz que não há por agora qualquer indício de possíveis crimes de abusos e, por isso, continuam no ativo. Aos olhos dos fiéis, esta opção não combina com a fé cristã.

Ainda que não tenha afastado os suspeitos, a Diocese do Porto reafirma que se coloca do lado das vítimas, sofre com elas e está a fazer de tudo para criar uma nova mentalidade e atitudes, de modo a que os fiéis possam confiar plenamente nos agentes pastorais. No entanto, neste momento, o efeito é contrário.

A diocese do Porto diz que já entregou ao Ministério Público a lista que recebeu da Comissão Independente e está a investigar.