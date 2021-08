Afeganistão. EUA rejeitam intervenção política de ex-Presidente Ashraf Ghani

O Departamento de Estado norte-americano voltou a recusar a intenção de Ashraf Ghani, ex-presidente do Afeganistão, de intervir na crise política do país tomado pelos talibãs.

"Ele [Ashraf Ghani] já não é uma pessoa importante no Afeganistão", disse aos jornalistas a secretária de Estado adjunta norte-americana, Wendy Sherman, recusando-se a comentar a decisão dos EUA de lhe conceder asilo, depois de ter fugido do país no domingo, antes da ocupação de Cabul pelos talibãs.