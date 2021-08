Cerca de 5 mil pessoas retiradas do Afeganistão nas últimas horas

A ponte aérea entre Cabul e o Ocidente prossegue em contrarrelógio. Terão saído do Afeganistão cerca de 5 mil pessoas, entre afegãos, diplomatas e funcionários das embaixadas.

Foi ao aeroporto de Frankfurt que chegaram cidadãos da Alemanha e muitos afegãos que prestaram serviço junto da embaixada alemã em Cabul entre o alívio e a angústia.

Ainda em Cabul, enquanto aguardam repatriamento, funcionários da embaixada de Espanha e cidadãos afegãos que lhes prestaram auxílio manifestam-se silenciosamente sobretudo pelos direitos das mulheres, em perigo num Afeganistão sob domínio talibã. No edifício consular mantém-se hasteada a bandeira do Afeganistão.

A caminho, depois de uma escala no Dubai, vai o primeiro de três Airbus A400 da Força aérea espanhola, que também vai repatriar agentes da polícia espanhola em serviço no Afeganistão.

A mesma ponte aérea ocorre com a Dinamarca, Bélgica e Austrália, em contrarrelógio, aproveitam o aumento de segurança transitória no aeroporto de Cabul com o reforço de militares norte americanos e britânicos.

A este êxodo urgente e autorizado, os países europeus sabem seguir-se outro, caótico e descontrolado: o dos refugiados. Grécia e Áustria já expressam preocupação num espaço europeu onde não há uma política migratória comum. A Alemanha já iniciou contactos com o Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados.

A Alemanha quer evitar a instabilidade depois da onda migratória da última década, provocada por conflitos como os da Síria ou do Afeganistão. Desde 2015, cerca de meio milhão de afegãos tentaram entrar na Europa.

Veja também: