Afeganistão. Boris Johnson admite cooperação com os talibã "se for necessário"

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, disse, esta sexta-feira, que o Governo britânico está disposto a trabalhar com os talibãs se necessário.

“Quero assegurar às pessoas que os nossos esforços políticos e diplomáticos para encontrar uma solução para o Afeganistão, cooperando com os talibã se isso for necessário, continuarão, e o nosso empenho no Afeganistão é duradouro”, disse o primeiro-ministro.

Anteriormente, Boris Johnson tinha afirmado que os talibãs "serão julgados pelas suas ações, não pelas suas palavras". As declarações foram proferidas na quarta-feira, durante uma sessão especial do parlamento britânico dedicada à situação no Afeganistão.

► Veja mais: