Afeganistão. Kamala Harris diz que haverá tempo para analisar situação 

A vice-presidente dos Estados Unidos da América diz que haverá muito tempo, mais tarde, para analisar o que está a acontecer no Afeganistão e que, para já, a prioridade é continuar a retirar pessoas do país.

À chegada a Singapura, a primeira paragem da visita de Kamala Harris a alguns países asiáticos, a vice-presidente foi confrontada com perguntas sobre a forma como a América está a conduzir o processo de retirada do Afeganistão.

A número 2 do Governo de Washington manteve o discurso oficial, concentrado nas questões humanitárias.

Sem criticar a atuação dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Singapura não deixou, no entanto, de expressar uma das maiores preocupações que a retirada norte-americana traz para o resto do mundo.

A viagem de Kamala Harris prossegue com uma visita ao Vietname. O objetivo é reforçar os laços entre Washington e as várias nações do sudeste asiático.