Depois do desespero, o alívio de quem conseguiu sair do Afeganistão 

Mais de 100 mil pessoas foram resgatadas de Cabul, no Afeganistão, desde que os talibã tomaram o poder.

Esta sexta-feira, aterrou na Albânia um avião com 121 pessoas, entre as quais 11 crianças. Ficam temporariamente até serem recebidas pelos Estados Unidos dentro de um ano.

A Albânia foi um dos primeiros países a oferecer abrigo temporário aos que tentam fugir dos talibã.

Espanha deu por concluída a operação de resgate.

Dois aviões militares, com 81 espanhóis, aterraram no Dubai vindos de Cabul, e seguiram para Espanha. A bordo, seguiam também quatro soldados portugueses e 83 afegãos que trabalharam com países da NATO.

A Alemanha também já concluiu o processo de evacuação, no Afeganistão. O país retirou mais de 5 mil pessoas, cerca de 4 mil eram afegãs.