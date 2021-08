Quatro militares portugueses e os primeiros 24 afegãos já chegaram a Portugal

Os quatro militares portugueses e o primeiro grupo de 24 afegãos resgatados de Cabul chegaram esta sexta-feira à noite a Lisboa. O avião onde seguiam saiu de Madrid ao final da tarde e aterrou por volta das 21:20 no Aeroporto de Figo Maduro.

Três dias depois de chegarem ao Afeganistão, os quatro militares portugueses regressam agora com várias dezenas de cidadãos afegãos.

No total foram 56 os afegãos retirados de Cabul pela missão Portuguesa que, diz o Governo, foi concluída com sucesso.

O primeiro grupo de 24 afegãos, que chegou esta sexta-feira, vai pernoitar em Lisboa e está previsto nos próximos dias chegarem os restantes.

Durante o dia de sábado é esperado que cheguem a Portugal entre 36 a 38 afegãos, adiantou Gomes Cravinho. O segundo grupo deverá chegar ainda durante a noite e um terceiro já durante a manhã. Haverá ainda uma quarta chegada durante o fim de semana com os restantes afegãos.

O major Marco Silva, chefe da missão, em declarações aos jornalistas após a chegada, descreve que todo o processo foi realizado "com a maior entrega e dedicação" e garante que fizeram tudo o que estava ao alcance dos militares para conseguir trazer as pessoas que trabalharam com os portugueses.

Honraram "dívida de gratidão" para com afegãos que trabalharam com os portugueses

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sublinha o "trabalho extraordinário ao longo dos últimos dias" desta força nacional destacada, reconhecendo que foi "difícil e que exigiu coragem e determinação".

Os quatro militares honraram "dívida de gratidão" para com afegãos que trabalharam com os portugueses, diz o ministro agradecendo o trabalho prestado.

"Ao longo de quase 20 anos, Portugal desenvolveu dívidas de gratidão em relação a afegãos que trabalharam, em muitos casos sob o risco da sua própria vida, para as nossas Forças Nacionais Destacadas (FND), que apoiaram as nossas FND. Esta força, de quatro homens apenas, foi a Cabul honrar essas dívidas de gratidão", afirmou João Gomes Cravinho.

"Portugal sai de cabeça erguida daquilo que era o cumprimento de um princípio moral"

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, com a missão "plenamente sucedida" que permitiu retirar 56 cidadãos afegãos de Cabul, Portugal "sai de cabeça erguida" do Afeganistão, tendo cumprido um "princípio moral".

"Portugal sai de cabeça erguida daquilo que era o cumprimento de um princípio moral. Quem esteve connosco sempre, em situações difíceis, merecia que nós estivéssemos com eles e elas na situação mais difícil da sua vida, que é a situação de assistir ao drama a que se assiste com o povo afegão", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O momento da chegada a Figo Maduro

