Pentágono acredita que ataque contra Daesh no Afeganistão matou cérebro dos atentados em Cabul

Os EUA lançaram um ataque aéreo contra elementos do Daesh no Afeganistão. O Pentágono acredita que a operação tirou a vida a um dos cérebros do atentado de quinta-feira em Cabul que provocou mais de 170 mortos e 150 feridos.

O drone foi lançado a partir do Médio Oriente e voou até aos ceus da provincia de Nangarhar - no leste do Afeganistão. Foi lá que disparou o míssil que atingiu a viatura onde estariam dois militantes do Daesh, um deles o cérebro do atentado de quinta-feira.

