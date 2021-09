Quatro americanos saem do Afeganistão através de uma rota terrestre

As autoridades dos Estados Unidos ajudaram quatro cidadãos a sair do Afeganistão, através de uma rota terrestre.

A informação foi dada aos jornalistas por um alto funcionário do Departamento do Estado durante o voo do secretário de Estado Tony Blinken para o Catar, onde vai procurar ajuda para retirar mais americanos do Afeganistão.

Não se sabe ainda para que país estes cidadãos se dirigiram depois de terem atravessado a fronteira.

A saída não foi impedida pelos Talibã, uma vez que o grupo radical islâmico tinha conhecimento de que estes americanos iam abandonar o país.

Esta é a primeira vez que Washington facilita a saída de cidadãos americanos do Afeganistão desde a retirada das tropas no final de agosto. Neste momento, há ainda cerca de 100 americanos no país.

"Estamos longe disso"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que está longe de reconhecer o Governo talibã no Afeganistão. A afirmação foi feita em resposta aos jornalistas na Casa Branca.

"Estamos longe disso", respondeu, quando questionado se iria reconhecer o Governo Talibã.

