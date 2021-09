EUA estão a avaliar histórico de novos membros do Governo talibã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, revelou esta quarta-feira que a promessa de que o novo Governo talibã seria inclusivo não está a ser cumprida e mostrou-se preocupado com o histórico de alguns membros.

O novo ministro do Interior Haqqani, o homem que deu o nome ao grupo de guerrilheiros que combatia as tropas ocidentais no país, faz parte da lista de procurados pelo FBI, que oferece uma recompensa de mais de quatro milhões de euros pelo seu paradeiro.

Antony Blinken, visitou Doha e confirmou haver diálogo com os talibã, mas para assegurar a saída de americanos e afegãos documentados. Blinken segue para a Alemanha, onde vai presidir a uma reunião por videoconferência com ministros de 20 países, sobre o Afeganistão.

