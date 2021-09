Afeganistão: Talibãs dispersam manifestantes que exigiam mais direitos para as mulheres

Os Talibã dispararam sobre a multidão que protestava em Cabul, no Afeganistão, para a dispersar esta terça-feira. Os manifestantes reclamavam mais direitos para as mulheres e contestavam o apoio do Paquistão ao novo regime.

O regime que se dizia mais moderado, foi avistado a bater em mulheres que protestavam.

A multidão sem medo sublinha na rua o apoio à resistência e contesta o apoio pelos paquistaneses aos Talibã, principalmente no Vale de Panshir.

A manifestação começou à porta da embaixada do Paquistão. Vários jornalistas foram impedidos de cobrir a manifestação e um repórter de imagem foi preso.

Os protestos nas ruas afegãs repetem-se a cada dia que passa, enquanto os Talibã se esforçam para mostrar quem manda.

Nos Estados Unidos recebem a troca da promessa que vai demorar até que um dia seja reconhecidos como um Governo legítimo.

Os EUA estão a negociar com o grupo, voos adicionais para a retirada de civis. Neste momento, há ainda entre 100 e 200 norte-americanos no país.

