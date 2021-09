Afeganistão: críticas ao Emirado Islâmico evitadas em público

Pelas ruas da capital afegã não há dúvidas sobre quem detém o poder, os homens das armas asseguram o controlo. No dia em que passa um mês desde a entrada dos Talibãs em Cabul, é difícil encontrar alguém que não louve o novo emirado islâmico.

Nas ruas é cada vez mais difícil encontrar mulheres e quem sai não arrisca receia desobedecer às novas leis.

As novas regras fazem o Afeganistão retroceder pelo menos 20 anos. Os direitos de mais de metade da população estão em causa e os riscos de represálias para quem trabalhou com as forças internacionais são reais.

É cada vez mais clara a crise migratória e humanitária no Afeganistão.

