ONU alerta que 9 em cada 10 pessoas passam fome no Afeganistão

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alertou que 9 em cada 10 pessoas passam fome no Afeganistão. Além da pandemia, o país atravessa uma instabilidade política e social e enfrenta um fenómeno de seca extrema.

Mais de metade da população vive da agricultura, mas este ano grande parte das colheitas perderam-se por causa das condições climáticas extremas.

Além disso, nas últimas duas semanas, metade dapopulação ficou sem comida pelo menos uma vez. A ajuda é urgente e as estimativas apontam para a necessidade de quase 200 milhões de euros até ao final do ano.

Entretanto, a ONU disponibilizou quase 39 milhões de euros. No entanto, estavam destinados qpenas para o apoio ao sistema de saúde no Afeganistão.

No fim do mês passado foram entregues quase 30.000 toneladas de alimentos no Afeganistão. Ainda assim, 14 milhões de pessoas incluindo 2 milhões de crianças, sofrem de desnutrição aguda.

