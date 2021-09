Lisboa, Porto e Vila Real protestaram em solidariedade com as mulheres afegãs

Realizaram-se este sábado em Lisboa, Porto e Vila Real, concentrações em solidariedade para com as mulheres do Afeganistão, em resposta a um apelo internacional da Associação Revolucionária das Mulheres Afegãs.

No protesto, ouviram-se muitas vozes em uníssono, contra o governo Talibã que, 20 anos depois, lidera o Afeganistão, semeando o terror sobretudo entre jovens raparigas, mulheres e crianças.

Pedem o fim de todas as formas de apoio aos Talibã, acabando com o financiamento e fornecimento de armas.

Pedem, ainda, o fim do fundamentalismo religioso e que pare a violação aos direitos humanos e democráticos das mulheres, respeitando a sua desejada autodeterminação.

Reivindicam também a evacuação urgente das pessoas em risco, como ativistas dos direitos humanos, jornalistas, polícias e outros que ainda não conseguiram sair daquele país, que sejam criados corredores humanitários e que os Estados Unidos e aliados recebam mais refugiados do Afeganistão.

