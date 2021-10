Afeganistão: Talibãs reprimem repórteres durante protesto de mulheres em Cabul

Vários jornalistas foram espancados pelos Talibã na altura em que tentavam reportar uma manifestação de mulheres esta quinta-feira no centro de Cabul, no Afeganistão.

Inicialmente, um grupo de cerca de 20 mulheres conseguiu desfilar no centro da capital do Afeganistão durante quase uma hora e meia para defender o direito ao ensino e ao trabalho.

O protesto foi seguido de perto pelas forças Talibã que acompanharam o protesto.

"Desemprego, pobreza e fome" e "Queremos trabalhar" foram algumas das palavras de ordem das manifestantes que se apresentaram com lenços pretos, casacos e calças coloridas no protesto que pedia a reabertura das escolas para jovens estudantes do sexo feminino.