António Costa tem 15 dias para responder às perguntas sobre Tancos

As testemunhas arroladas pelo ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes começaram a ser ouvidas esta segunda-feira, na instrução do processo do furto de Tancos.

Durante a manhã, e em menos de duas horas, o tribunal ouviu o atual e o anterior chefes do Estado-Maior General das Forças Armadas e Almeida Sampaio, embaixador de Portugal na NATO à data do furto.

A defesa de Azeredo Lopes arrolou ao todo 10 testemunhas, com António Costa na lista. Era vontade do juiz Carlos Alexandre ter o primeiro-ministro em tribunal, mas por decisão do Conselho de Estado e vontade do próprio, o primeiro-ministro vai ser interrogado por escrito.

