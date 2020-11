Tancos. Azeredo Lopes diz ter ficado contente quando soube que armas roubadas estavam obsoletas

O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, dise esta terça-feira, no julgamento do caso de Tancos, que ficou contente quando soube que as armas que tinham sido furtadas estavam obsoletas.

O antigo governante negou a alegada encenação e assumiu estar orgulhoso da ação que teve enquanto ministro.

"Não dei concordância a nenhum plano. E nunca tive conhecimento de qualquer investigação paralela. Qual seria a vantagem que eu teria em pôr em causa o meu nome e a minha função?", disse.

O Ministério Público considera que o ex-ministro sabia e autorizou a investigação paralela da Polícia Judiciária Militar, com base numa mensagem enviada por Azeredo Lopes a um deputado socialista, no dia em que as armas foram encontradas.