Autárquicas. PAN vai apresentar candidato próprio à Câmara de Lisboa

A líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, revelou que o partido vai apresentar um candidato próprio à Câmara Municipal de Lisboa.

"O PAN está internamente a trabalhar essa questão das autárquicas. Estamos a trabalhar nas linhas programáticas; com as bases locais e distritais estamos a trabalhar também na escolha de candidatos. Evidentemente que no caso de Lisboa não faria qualquer sentido que o PAN não fosse a jogo e não se apresentasse com um candidato ou uma candidata própria", afirmou.

No entanto, não adiantou quando nem quem.