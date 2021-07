Autárquicas. Moedas apresenta programa e há promessas para habitação, transportes e estado social

O candidato à Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moedas apresentou o programa para as autárquicas. Fez críticas ao Governo e a Fernando Medina e promete apostar no estado social.

Ouviu Fernando Medina anunciar rendas acessíveis, creches gratuitas e melhor mobilidade para agora ir mais longe.

As promessas são, sobretudo, para três setores: habitação, mobilidade e estado social. Quer oferecer um seguro de saúde para quem tem mais de 65 anos e está em dificuldades financeiras, baixar o IRS para todos os lisboetas e transportes gratuitos para menores de 23 e maiores de 65 anos. Medidas para combater uma governação que diz ter falhado.

A assistir não estavam os líderes do CDS, nem do PSD, mas sim Assunção Cristas, Maria Luís Albuquerque e Miguel Poiares Maduro. Caras que lembram o governo liderado por Pedro Passos Coelho, o ex-líder do PSD que é agora a linha vermelha de Rui Rio. O atual presidente social-democrata admitiu sair da liderança do partido, caso o PSD tenha piores resultados nas autárquicas do que os obtidos por Passos Coelho, em 2017.

